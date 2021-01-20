Пьяного мужчину нашли в съемной квартире на Большевиков с трупом жены

В Невском районе Петербурга полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Рядом с ним нашли труп женщины.

Накануне в полицию обратилась петербурженка, она рассказала, что ее 30-летняя дочь три дня не выходила на связь. Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция пришла с проверкой в квартиру на проспекте Большевиков, которую женщина снимала вместе с мужем. Там обнаружили труп пропавшей женщины с пробитой головой.

Мужчина, который находился в квартире, был сильно пьян. Его задержали.

С места происшествия изъят топор. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что местный бизнесмен Челябинска скончался после жестокого нападения. Мужчину зарубили топором. На данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.