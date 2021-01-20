Пьяного мужчину нашли в съемной квартире на Большевиков с трупом жены

Пьяного мужчину нашли в съемной квартире на Большевиков с трупом жены
С места происшествия изъяли топор. Фото: unsplash

В Невском районе Петербурга полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Рядом с ним нашли труп женщины.

Накануне в полицию обратилась петербурженка, она рассказала, что ее 30-летняя дочь три дня не выходила на связь. Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция пришла с проверкой в квартиру на проспекте Большевиков, которую женщина снимала вместе с мужем. Там обнаружили труп пропавшей женщины с пробитой головой.

Мужчина, который находился в квартире, был сильно пьян. Его задержали.

С места происшествия изъят топор. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что местный бизнесмен Челябинска скончался после жестокого нападения. Мужчину зарубили топором. На данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский район труп убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт
Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга
Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки
Дрегваль: Аварийность петербургских теплосетей снижается
Беглов озвучил три кандидатуры на посты вице-губернаторов Петербурга на ...
Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на Дачном
В Пулково задержан мужчина за кражу денег в центре Петербурга
В Петербурге тест на коронавирус сдали 26700 человек