В Челябинске жестоко убили бизнесмена, имевшего награду от Путина

Местный бизнесмен Челябинска скончался после жестокого нападения. Мужчину зарубили топором. На данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Как сообщает 74.ru, на предпринимателя напали 31 декабря прямо на его рабочем месте. Мужчина был владельцем магазина игрушек на улице Цвиллинга. По версии следствия, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов топором, от которых он скончался в больнице.

Отметим, что погибшему было 49 лет. Он был бизнесменом и учредителем военно-исторического клуба «Дивизион», а также имел награду от президента России Владимира Путина. Мужчина получил от главы государства награду за участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию великой Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой в Челябинской области.