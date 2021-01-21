В Подмосковье ФСБ задержала двух подростков ща подготовку убийств в школах

В Люберецком районе двое подростков планировали нападение на учителей и школьников. Несовершеннолетних удалось задержать полицейским совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Как сообщает ТАСС, задержанные оказались сторонниками движения School shooting, которое подготавливает атаки в учебных заведениях. У детей изъяли огнестрельное оружие.
«(Задержанные) это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», – сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что свой план по организации убийств нарушители готовили еще в прошлом году. Они планировали убить учеников и педагогов.
Кроме этого, у парней изъяли два предмета похожих на огнестрельные оружия, а также петарды и металлические пули.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Петербурга обвиняют в убийстве падчерицы, чье тело нашли в лесопарке «Гагарка».