В Подмосковье ФСБ задержала двух подростков ща подготовку убийств в школах

Позже выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом. Фото: Pixabay

Позже выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом. Фото: Pixabay

В Люберецком районе двое подростков планировали нападение на учителей и школьников. Несовершеннолетних удалось задержать полицейским совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как сообщает ТАСС, задержанные оказались сторонниками движения School shooting, которое подготавливает атаки в учебных заведениях. У детей изъяли огнестрельное оружие.

«(Задержанные) это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», – сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что свой план по организации убийств нарушители готовили еще в прошлом году. Они планировали убить учеников и педагогов.

Кроме этого, у парней изъяли два предмета похожих на огнестрельные оружия, а также петарды и металлические пули.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Петербурга обвиняют в убийстве падчерицы, чье тело нашли в лесопарке «Гагарка».