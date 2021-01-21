Жителя Петербурга обвиняют в убийстве падчерицы, чье тело нашли в лесопарке «Гагарка»

Жителя Петербурга обвиняют в убийстве падчерицы, чье тело нашли в лесопарке &#171;Гагарка&#187;
Решается вопрос об аресте обвиняемого. Фото: pixabay

Следственные органы Следственного комитета России по Северной столице расследуют убийство 38-летний петербурженки, чье тело было найдено 25 декабря 2020 года в лесопарке «Гагарка» Курортного района.

В совершении преступления обвиняется 61-летний мужчина. По версии правоохранителей, смертельный инцидент произошел еще 20 июля прошлого года в квартире одного из домов по улице Токарева. Находясь в нетрезвом состоянии, петербуржец в ходе ссоры начал избивать свою падчерицу руками и ногами. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Спустя несколько дней после убийства злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он вывез тело потерпевшей в сумке на территорию лесопарка «Гагарка» и скинул в водоем, где его и обнаружили в декабре прошлого года. Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина угрожал убийством своей теще.

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