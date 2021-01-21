В Ленобласти мужчина не очень обрадовался приезду тещи и направил на нее пистолет

В Ленобласти мужчина не очень обрадовался приезду тещи и направил на нее пистолет
С места происшествия изъяли пистолет. Фото: pixabay

В Лодейнопольском районе женщина приехала навестить своих внуков, но столкнулась с недоброжелательным зятем. Он направил на нее пистолет и угрожал расправой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился накануне, 20 января, в деревне Мошкино в одном из домов по улице Студенческой. Женщина обратилась в полицию после угроз от зятя. Он обещал убить заявительницу.

К месту происшествия выехали полицейские. Они установили, что неработающий зять женщины, в руках держал пистолет и хотел убить свою тещу. Между ними возник конфликт, когда потерпевшая приехала навестить внуков.

В итоге у мужчины изъяли незаконное оружие. Помимо охолощенного пистолета и патронов он хранил дома пневматическую винтовку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд.

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