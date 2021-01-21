Лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд

Лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд
При проведении мероприятий было задействовано 30 сотрудников ОВД. Эвакуация не проводилась. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице поступило ложное сообщение об акте терроризма. Неизвестный грозился взорвать сразу три здания в Москве и Петербурге, одно из них – Конституционный суд РФ.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник отправил сообщение на электронную почту с заявлением о массовом минировании в двух столицах России. Неизвестный обещал разместить взрывчатые вещества в ТЦ Галерея, а также отправить дроны с бомбами в сторону аэропорта Пулково и Конституционного суда РФ.

Кроме этого, нарушитель заявил о своих товарищах, которые оставят взрывчатки возле аэропорта Внуково.

В итоге, полицейским пришлось побегать по данным адресам. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено.

На данный момент правоохранительные органы занимаются поисками лжеминера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лжеминер из Петербурга получил условный срок за «бомбу» в «Ленте».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
внуково конституционный суд лжезаминирование лжеминер пулково тц галерея


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 31 тысячи петербуржцев сдали тесты на Covid-19 за сутки
На Кораблестроителей восстановили участок прорыва трубы спустя почти сутки
Мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади
В Ленобласти мужчина не очень обрадовался приезду тещи и направил на нее пистолет
В Москве начнут работать музеи и выставочные центры с 22 января
Лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд
Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола
ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым ...