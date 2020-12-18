Лжеминер из Петербурга получил условный срок за «бомбу» в «Ленте»

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красногвардейский районный суд Петербурга признал Артема Нечаева виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, в начале сентября 2020 года Нечаев, осознавая противоправность своих действий, позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил о готовящемся взрыве у магазина «Лента» на Брантовской дороге, где находится ТРК «ОхтаМолл». Полицейские выехали на место происшествия, однако каких-либо подозрительных предметов выявлено не было.

Спустя два дня Нечаев вновь позвонил по номеру 112 и сообщил аналогичную информацию о готовящемся взрыве по тому же адресу.

В итоге суд приговорил Нечаева к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция ищет «лжеминера» Мариинского театра.