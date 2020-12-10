В Петербурге полиция ищет «лжеминера» Мариинского театра

В Северной столицы решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Неизвестный сообщил о «минировании» Мариинского театра.

Как стало известно gazeta.spb.ru, информация о происшествии поступила в полицию накануне, 9 декабря, примерно в 21:30. В правоохранительные органы обратился секретарь общественной палаты города Пушкин с сообщением, что на электронную почту ведомства пришло сообщение о возможном заминировании Мариинского театра, который расположен в Петербурге на Театральной площади, д. 1.

Проведенный осмотр здания по указанному адресу показал, что взрывчатых устройств не обнаружено. При проведении мероприятий было задействовано 5 сотрудников ОВД. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербурженке дали реальный срок за «заминирование» двух домов на Обводном канале.