Роспотребнадзор: заболеваемость Covid-19 в Ленобласти снизилась, но незначительно

Разобщение людей в период новогодних праздников положительно сказалось на эпидобстановке, считает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц.
Заболеваемость коронавирусом, по словам специалиста, по сравнению с декабрем хоть и незначительно, но снизилась.
«Называть ситуацию стабильной пока, мы считаем, преждевременно», — заявила в ходе пресс-конференции Буц.
Однако в 2021 году на территории соседнего региона не зарегистрировано ни одного крупного очага заболевания Covid-19 в организованных коллективах. Дети в школах, если и болеют, то единично.
Благополучной, по мнению Лидии Буц, можно назвать ситуацию с гриппом и ОРВИ. Превышения порога заболеваемости, говорит специалист, не наблюдается. Эпидситуация стабильная и не настораживает.
«Активно прошла вакцинация против гриппа. Мы привили 64,5% населения. Что касается вакцинации против коронавируса, то она осуществляется вакциной «Спутник V». Уже получено и реализуется около 10 тысяч доз, которые распределены по районам. Учитывая то, что ситуация с доставкой вакцины в Ленинградскую область несколько сложнее, чем в Петербурге, — все таки есть удаленные районы, и препарат требует особых условий хранения, — определены прививочные пункты, где соблюдаются условия хранения и реализации вакцины. На сегодня однократно привито около 2 тысяч человек, комплексно — около 500 человек», — рассказала Лидия Буц.