Роспотребнадзор: заболеваемость Covid-19 в Ленобласти снизилась, но незначительно

Разобщение людей в период новогодних праздников положительно сказалось на эпидобстановке, считает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц.

Заболеваемость коронавирусом, по словам специалиста, по сравнению с декабрем хоть и незначительно, но снизилась.

«Называть ситуацию стабильной пока, мы считаем, преждевременно», — заявила в ходе пресс-конференции Буц.

Однако в 2021 году на территории соседнего региона не зарегистрировано ни одного крупного очага заболевания Covid-19 в организованных коллективах. Дети в школах, если и болеют, то единично.

Благополучной, по мнению Лидии Буц, можно назвать ситуацию с гриппом и ОРВИ. Превышения порога заболеваемости, говорит специалист, не наблюдается. Эпидситуация стабильная и не настораживает.