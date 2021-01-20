Ученые рассказали, какой напиток способен убить коронавирус за 10 секунд

Ученые из университета Киото пришли к выводу, что обычный черный чай может убить клетки коронавируса за десять секунд.

Исследование опубликовано на сайте bioRxiv.

Российские специалисты согласны с японскими коллегами в том, что, чай способен деактивировать клетки вируса в слюне человека. Это происходит за счет дубильных веществ и антиоксидантов катехины. Эти вещества разрушают белок вокруг вирус и не дают ему проникнуть в клетку.

При этом отмечается, что нельзя заменять лечение от коронавируса обычным чаепитием.

В Петербурге за последние сутки выявили более 3,2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего вирус успели подхватить около 304 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 83 регионах России темп прироста числа заболевших коронавирусом снизился и составляет менее единицы.