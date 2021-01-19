Попова считает, что пока рано говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Она отметила, что в большинстве регионов России темп прироста зараженных снижается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 83 регионах России темп прироста числа заболевших коронавирусом снизился и составляет менее единицы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что ситуация не стабильна до сих пор в Санкт-Петребурге и Крыму. В 66 субъектах наблюдается видимое улучшение положения, а в 13 количество зараженных растет. В среднем на 100 тысяч человек приходится 16 зараженных.

Напоминаем, что в Петербурге за последние сутки выявили более 3,2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфекцию успели подхватить около 304 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве.