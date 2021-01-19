Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве

Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве
Собянин рассказал, что количество желающих сделать прививку растет. Фото: kremlin.ru

В столице привилось около 200 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса. Он заявил, что препарат получили около 200 тысяч жителей столицы. Об этом пишет ТАСС.

Глава города отметил, что в понедельник на вакцинацию записалось рекордное количество желающих – 25 тысяч человек. Собянин рад, что граждане проявляют интерес и доверие к препарату. Он призывает всех задуматься о вакцинации, потому что только так можно остановить пандемию коронавируса.

На данный момент в Москве открыты 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации. Напоминаем, что в первую очередь препарат получают граждане из групп риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности «ЭпиВакКороны».

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