Госстройнадзор прокомментировал трещины в доме на Двинской улице

В пятницу, 22 января, строители должны предоставить результаты геотехнического мониторинга за состоянием жилого дома №8, документы о выполненных мероприятиях по предотвращению негативного воздействия на конструкции этого дома. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В пятницу, 22 января, строители должны предоставить результаты геотехнического мониторинга за состоянием жилого дома №8, документы о выполненных мероприятиях по предотвращению негативного воздействия на конструкции этого дома. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Представители Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга расследуют причины трещин, образовавшихся в стенах жилого дома №8 по Двинской улице в Кировском районе.

По предварительной информации, трещины в доме могли образоваться из-за строительных работ, которые ведутся неподалеку. Застройщик ООО СЗ «Страна 78» возводит жилой дом по адресу Двинская улица, 6, имея законное разрешение на работы. На данный момент строители выполнили свайное основание здания и частично уложили фундаментную плиту.

По решению оперативного штаба Госстройнадзора застройщик обязан повторно обследовать конструкции дома №8 на Двинской улице и приостановить строительство до выяснения точных причин образования трещин. Обсуждается вопрос о разработке дополнительных проектных решений по предотвращению деформации пострадавшего жилого дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тревогу забили жители дома на Двинской, 8, заметив трещины в стенах и утечку газа.