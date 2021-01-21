«Зенит» разгромил «Ригу» в первом матче года

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ригой» в первом товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Футболисты играли на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Петербургская команда вышла вперед еще до перерыва: первый мяч забил Себастьян Дриусси на 35-й минуте с передачи Сердара Азмуна. Спустя несколько минут Вендел забил следующий гол.

Во втором тайме «Зенит» удвоил свое преимущество: третий мяч принадлежал Андрею Мостовому, а следом отличился Станислав Крапухин, приглашенный из «Зенита-2».

«Зениту» на сборе предстоит сыграть с солигорским «Шахтером» и «Пахтором» (обе игры проведут 24 января), а также с «Уралом» (27 января).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.