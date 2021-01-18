Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в Российской Премьер-Лиге

Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в Российской Премьер-Лиге
Алексей Сутормин. Фото: "Зенит".

Защитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от весенний части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами, как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас», — цитирует его пресс-службе сине-бело-голубых.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко. На второй строчке идет ЦСКА с 37 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербургская команда определилась со своими планами на межсезонье. Сине-бело-голубые проведут вторые тренировочные сборы в Дубае.

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