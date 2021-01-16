«Зенит» проведет оба тренировочных сбора в Дубае до 12 февраля

Санкт-Петербургская команда определилась со своими планами на межсезонье. Сине-бело-голубые проведут вторые тренировочные сборы в Дубае.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Информация о предстоящих сборах появилась на официальном сайте «Зенита». Отмечается, что второй этап тренировок перед возобновлением чемпионата России пройдет в Дубае.

Таким образом, команда закончит 27 января первые сборы и уже 31 числа начнёт новые в том же месте. Вторая часть подготовки продлится до 12 февраля.

Отметим, что данные мероприятия смогли посетить не все футболисты команды. Нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев не полетели вместе с другими игроками из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» стал самым популярным спортивным клубом России в YouTube.