«Зенит» стал самым популярным спортивным клубом России в YouTube

Футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга возглавил рейтинг самых популярных российских команд в YouTube.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Данный рейтинг составили специалисты Deportes&Finanzas по итогам 2020 года. В популярности учитывались просмотры, комментарии, лайки и дизлайки на официальной страничке «Зенита» на видеохостинге.

Таким образом, сине-бело-голубые набрали суммарно 15,4 млн взаимодействий и заняли первое место с внушительным отрывом. На втором футбольный клуб из Москвы – «Спартак» – 8,79 млн взаимодействий. Тройку замкнул ЦСКА – 7,95 млн.

Кроме этого, в пятерку попала футбольная команда из Казани «Рубин» с 2,79 млн, а также хоккейный «Авангард» – 2,47 млн взаимодействий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игрок «Зенита» похвастался iPhone и PlayStation 5 из чистого золота.