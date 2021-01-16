Игрок «Зенита» похвастался iPhone и PlayStation 5 из чистого золота

Игрок &#171;Зенита&#187; похвастался iPhone и PlayStation 5 из чистого золота
Бразильский полузащитник Вендел. Фото: twitter.com/zenit_spb

Полузащитник петербургского клуба «Зенит» Вендел стал владельцем последней модели iPhone и игровой приставки Sony PlayStation 5, покрытых 24-каратным золотом.

Покупками футболист поделился в своем Instagram-аккаунте. Примерная стоимость золотого гаджета составляет 2-5 тыс. фунтов стерлингов. Что касается стоимости уникальной консоли, то похоже, ее делали на заказ, и установить даже примерную стоимость приставки проблематично.

Как сообщила «Комсомольская правда», болельщики «Зенита» разделились на два лагеря. Кто-то считает, что покупки футболиста – его личное дело, другие же сетуют, что бразилец пока неубедительно играет за клуб, чтобы совершать такие поступки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вендел делился первыми впечатлениями о приезде в Петербург. Спортсмен признался, что удивился климату Северной столицы. И заверил, что быстро привыкнет к погоде.

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"Зенит" вендел инстаграм


 

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