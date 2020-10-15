«Ну и мороз»: новичок «Зенита» Вендел приехал в Россию и удивился

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Футболист Вендел. Фото: twitter.com/zenit_spb

Бразильский новичок петербургского клуба «Зенит» Вендел поделился первыми впечатлениями о приезде в Петербург.

Спортсмен признался, что удивился климату Северной столицы. И заверил, что быстро привыкнет к погоде.

«Я подумал: «Уфф, ну и мороз!»», — приводятся слова футболиста на официальном сайте сине-бело-голубых.

Футболист также подчеркнул, что перед прибытием переписывался о клубе с соотечественником Малкомом, который играет за «Зенит» второй сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прилете в Петербург бразильского полузащитника Вендела. В тот же день спортсмен провел первую тренировку с новым клубом.

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