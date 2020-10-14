Вендел прилетел в Петербург и готов провести первую тренировку с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Вендел прибыл в Петербург сегодня утром, чтобы присоединиться к «Зениту».

В ночь на среду, 14 октября, новичок петербургской команды приземлился в Пулково. Сегодня бразилец должен провести первую тренировку с новым клубом. В Twitter петербургского клуба опубликовали фотографии спортсмена из аэропорта.

Как сообщил портал NevaSport, задержка с прилетом Вендела из Лиссабона в Северную столицу была связана с долгим оформлением деловой визы: других способов пересечь российскую границу в период сложной эпидемиологической ситуации нет, в частности, по туристической визе.

О подписании контракта с 23-летним полузащитником клуб сине-бело-голубых объявил еще 6 октября, игрока успели заявить на групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сумма трансфера Вендела составила 20 млн евро.