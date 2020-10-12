Новичок Вендел присоединится к «Зениту» на тренировке

Бразильский футболист Вендел уже в ближайшее время может присоединиться к петербургскому «Зениту». Ожидается, что к команде он примкнет уже в среду, 14 октября.

Предполагалось, что к «Зениту» Вендел присоединится раньше, однако, отмечает «Спорт-Экспресс», спортсмена задержало оформление рабочей визы.

Известно, что сумма трансфера 23-летнего полузащитника составила 20 млн евро. До этого он выступал за лиссабонский «Спортинг». Во время последнего сезона чемпионата Португалии футболист смог сыграть 28 матчей.

Как писала gazeta.spb.ru, контракт с бразильским хавбеком рассчитан до конца сезона-2024/25. Отмечалось, что среди его сильных сторон – отбор, видение поля, умение сделать обостряющую передачу и завершить атаку.