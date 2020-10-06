«Зенит» усилился полузащитником «Спортинга» Венделом

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал полузащитника «Спортинга» Вендела. Спортсмен уже присоединился к команде из Северной столицы.

Как сообщает Nevasport, контракт с бразильским хавбеком рассчитан до конца сезона-2024/25.

Уточняется, что преимущественно Вендел играет на позиции центрального полузащитника. Среди его сильных сторон выделили отбор, видение поля, умение сделать обостряющую передачу и завершить атаку.

Отметим, что Вендел изъявил желание играть под номером 37. Он занят Вадимом Симутенковым, который выступает за «Зенит-2». Впрочем, игроки второй команды как правило уступают футболистом основы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что аргентинский нападающий Эмилиано Ригони будет выступать за испанский клуб «Эльче» в рамках договора об аренде. Контракт футболиста с «Зенитом» закончится через год.