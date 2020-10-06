Игрок «Зенита» Ригони перешел в «Эльче» на правах аренды

Аргентинский нападающий Эмилиано Ригони начнет выступать за испанский клуб «Эльче» в рамках договора об аренде.

Об этом стало известно во вторник, 6 октября. Информация об усилении состава «Эльче» 27-летним игроком появилась на официальном сайте клуба из Ла Лиги.

Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми подойдет к концу через год. В аренду Ригони уходит сроком на один игровой сезон.

Ригони является футболистом «Зенита» с 2017 года. Тогда клуб заплатил за трансфер игрока аргентинскому «Индепендьенте» 9 миллионов евро. В действующем сезоне РПЛ спортсмен принял участие в 7 матчах. Отличиться голами или результативными передачами в них Ригони не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» проводит переговоры с «Сочи» по возможному переходу Ригони.