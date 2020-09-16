«Зенит» проводит переговоры с «Сочи» по возможному переходу Ригони

Петербургский клуб «Зенит» изъявил желание продать 27-летнего аргентинского полузащитника Эмильяно Ригони «Сочи».

Переговоры между «Зенитом» и «Сочи» находятся в активной фазе. За неделю стороны должны прийти к конкретному решению. При этом, известно, что в «Сочи» не готовы платить за игрока 4-5 миллионов евро. Поэтому, скорее всего, в случае заключения договоренности, Ригони может отправиться играть в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/21. Об этом сообщает NevaSport.

Сине-бело-голубые намерены приобрести на место Ригони атакующего полузащитника. Ранее сообщалось, что интерес «Зенита» вызвал хорватский футболист Никола Влашич, играющий в настоящее время за ЦСКА, но возможный трансфер оценивается в слишком большую сумму — 35 — 40 миллионов евро, поэтому клуб постарается рассмотреть более доступный вариант.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба занял третьей место в списке лучших бомбардиров «Зенита».