Дзюба занял третьей место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Футболист смог обогнать Халка после матча с «Арсеналом».

Нападающий Артем Дзюба поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров «Зенита». Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых». Это стало возможным после мачта седьмого тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом», в рамках которого Дзюба забил очередной гол. Таким образом, в активе игрока 55 забитых мячей – это позволило ему обогнать Халка и занять почетное третье место.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Дзюба уже вписал свое имя в историю клуба. Он убежден, что футболист еще порадует всех голами.

«Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно»,

— рассуждает Медведев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишин оценил дриблинг Дзюбы и рассказал, на кого из фигуристов похож игрок «Зенита».