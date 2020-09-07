Мишин оценил дриблинг Дзюбы и рассказал, на кого из фигуристов похож игрок «Зенита»

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказался о Станиславе Черчесове и Артеме Дзюбе.

По словам тренера, ему импонирует Черчесов, так как он не боится неудач, а продолжает двигаться вперед. И добавил, что главный тренер сборной РФ не пытается подражать другим тренерам.

«Болею за Дзюбу, потому что его любит Туктамышева», — заявил Мишин.

Тренер подчеркнул, что футболист играет напролом и всегда заряжен на победу, а также сравнил его игру с работой фигуриста Геннадия Красницкого.

«Дзюба — современный Красницкий», — приводит слова Мишина NevaSport.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России по футболу одержала победу в матче с Венгрией в Лиге Наций.