Мишин оценил дриблинг Дзюбы и рассказал, на кого из фигуристов похож игрок «Зенита»

Мишин оценил дриблинг Дзюбы и рассказал, на кого из фигуристов похож игрок &#171;Зенита&#187;
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказался о Станиславе Черчесове и Артеме Дзюбе.

По словам тренера, ему импонирует Черчесов, так как он не боится неудач, а продолжает двигаться вперед. И добавил, что главный тренер сборной РФ не пытается подражать другим тренерам.

«Болею за Дзюбу, потому что его любит Туктамышева», — заявил Мишин.

Тренер подчеркнул, что футболист играет напролом и всегда заряжен на победу, а также сравнил его игру с работой фигуриста Геннадия Красницкого.

«Дзюба — современный Красницкий», — приводит слова Мишина NevaSport.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России по футболу одержала победу в матче с Венгрией в Лиге Наций.

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"Зенит" артем дзюба спорт


 

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