Сборная России по футболу одержала победу в матче с Венгрией в Лиге Наций

Сборная России по футболу выиграла в двух матчах группового этапа Лиги Наций подряд.

В воскресенье, 6 сентября, в Будапеште прошла игра второго тура группового этапа Лиги Наций. Российские футболисты оказались сильнее венгерских спортсменов — игра завершилась со счетом 3:2.

У сборной России в матче первым отличится полузащитник Антон Миранчук — ворота противника он смог одолеть уже на 15 минуте. На 33 минуте еще один гол венграм забил Магомед Оздоев. Третий гол забил Марио Фернандес, отправивший мяч точно в цель на 46 минуте.

Отметим, что сборная Венгрии начала активно проводить атаки во втором тайме. Это позволило Ролланду Шалаи и Немьяну Николичу забить россиянами на 62 и 70 минуте матча, соответственно. Однако этого оказалось недостаточно, сборной по итогу так и не удалось помешать России победить.

Таким образом, сборная России с 6 очками смогла расположиться на первом месте группы B3 Лиги Наций после двух матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России победила Сербию со счетом 3:1.