Сарана рассказал, нужен ли тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса

Вакцину ставят только тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Фото: pixabay.com

Вакцину ставят только тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Фото: pixabay.com

Переболевшие ОРВИ за десять дней до вакцинации от коронавируса должны сдать тест на антитела. При этом официальных требований предоставлять перед прививкой на коронавирус анализ на антитела — нет.

Если имеются сомнения — не перенесли ли вы коронавирус бессимптомно или в легкой форме, — то до, как делать прививку лучше провериться.

Подробности рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Вакцину ставят только тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад, сказал он в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Это объясняется тем, что со временем количество антител падает — у некоторых они почти совсем исчезают. При этом заболеть можно и после двух прививок, но с лёгким течением

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что от коронавируса, по данным комитета по здравоохранению, привились почти 27,5 тыс. петербуржцев. Что касается симптомов, которые могут появляться после укола, серьезных случаев обращения за медицинской помощью на сегодняшний день, по словам Чхинджерии, не зарегистрировано.