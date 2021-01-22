Частные клиники Петербурга будут бесплатно прививать от COVID

В Петербурге прививки от коронавируса будут делать бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Уже на следующей неделе в городе появятся новые пункты вакцинации. Оговариваются еще 50 адресов для прививок от новой болезни. Из них 24 пункта будут подведомственные администрациям районов — госпункты. Остальные же принадлежат частным медорганизациям.

Сарана отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что есть планы по массовой вакцинации на 34 промышленных предприятиях, куда возможно отправят мобильные бригады.

Отметим, что число больных с коронавирусом снизилось на 4,4% за прошедшую неделю. В целом, на амбулаторном и стационарном лечениях от коронавируса находятся более 67 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса.