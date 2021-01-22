Молодой петербуржец с бутылкой ограбил прохожего и попался полиции

Молодой петербуржец с бутылкой ограбил прохожего и попался полиции
Полицейские прибыли к месту происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, напавшего на прохожего с бутылкой.

Инцидент произошел в среду, 20 января, у дома №101 по Гражданскому проспекту. Около 17:00 мужчина подошел сзади к 38-летнему прохожему и, ударив бутылкой по голове, отобрал у него мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе патрулирования стражи порядка задержали 20-летнего злоумышленника, ранее он уже был неоднократно судим.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о разбойном нападении в Калининском районе. Неизвестные отобрали документы у прохожих.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание вора разбой


 

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