В аптеках возобновили продажу жизненного важного российского препарата «Азатиоприн»

"Азатиоприн" применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях. Фото: pixabay

"Азатиоприн" применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях. Фото: pixabay

Отечественные аптеки возобновили продажи жизненно важного лекарства «Азатиоприн» — препарат был дефицитным после того, как его единственный производитель обанкротился.

Иммунодепрессант «Азатиоприн» не имеет аналогов. Его единственным производителем ранее являлось предприятие «Мосхимфармпрепараты». В 2017 году компания «Алвис» выпустила партию «Азатиоприна», которой должно было хватить на 3,5-4 года, однако из-за повышенного спроса в условиях пандемии уже в середине 2020-го возник дефицит лекарства.

«Алвис» вернулась к производству иммунодепрессанта и только в декабре-январе выпустила почти 500 тысяч упаковок препарата. Этого объема должно хватить на 4,5-5 лет в текущих условиях, передает ТАСС. Лекарство «Азатиоприн» применяется для реабилитации после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке и многих других заболеваниях.

Отметим, что предыдущий производитель препарата, «Мосхимфармпрепараты имени Семашко», задолжал сотрудникам 150 млн рублей зарплаты.

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