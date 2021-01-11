В центре Гамалеи рассказали о планах по выпуску вакцины «Спутник V»

В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц», — сказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург (РИА «Новости»).

По его словам, 4 миллиона доз могут быть выпущены в течение ближайших 30 дней.

С начала пандемии в России выявлено 3 425 269 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исходов, выздоровело 2 800 675 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, производители тестов на антитела к COVID-19 используют разные шкалы, однако у всех есть «серая зона», которая говорит о том, что результат теста не положительный и не отрицательный.