Названо самое удачное время для вакцинации от COVID-19

Названо самое удачное время для вакцинации от COVID-19
Привиться от коронавируса стоит, когда количество антител подойдет к "серой зоне". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Переболевшие коронавирусом люди могут прививаться в тот момент, когда количество антител в крови снизится до показателей «серой зоны».

Об этом заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По его словам, производители тестов на антитела к COVID-19 используют разные шкалы, однако у всех есть «серая зона», которая говорит о том, что результат теста не положительный и не отрицательный. Привиться от коронавируса лучше всего именно в это время, поскольку перенесенная инфекция послужит бустом и вакцинация даже будет более эффективна, передает слова Чепурнова URA.RU.

По словам ученого, сдавать тест на антитела нужно раз в полтора месяца, так как со временем их количество начинает снижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется.

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