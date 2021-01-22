Петербург продолжают убирать после сильного ночного снегопада

Более тысячи единиц техники приводят улицы в порядок.

Санкт-Петербург продолжают убирать после ночного снегопада. Известно, что улицы приводят в порядок более тысячи единиц техники и почти 1,2 тысяч сотрудников ручного труда. Об этом сообщили в комитете по благоустройству городу.

В некоторых районах выпало более 5 сантиметров снега, поэтому в первую очередь нужно собрать осадки и вывезти их. За ночь вывези около 11 тысяч тонн снега, цифра продолжает расти. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов, дороги посыпаются песко-соляными смесями.

Так как температура воздуха повышается, специалисты освобождают входы в систему городской канализации, чтобы был выход талой воде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных. Таким образом, потепление произойдёт завтра ночью, температура опуститься до 0 градусов. В субботу столбик термометра поднимется до 2 градусов.