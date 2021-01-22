Петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных

В Северную столицу придет резкое потепление вместе с мокрым снегом и ледяным дождем. Столбик термометра в выходные поднимется до +3 градусов.

Как сообщает 78.ru, главный синоптик города Александр Колесов расскзаал о погоде на предстоящих выходных. По словам специалиста, холодная погода постепенно покинет регион. Однако вместо этого город накроют ледяные дожди и мокрый снег.

Таким образом, потепление произойдёт завтра ночью, температура опуститься до 0 градусов. В субботу столбик термометра поднимется до 2 градусов. Кроме этого, такая погода сохранится и в воскресенье.

Также жители города и региона столкнутся с большим количеством осадков и гололедицей.

«Так как будет очень тепло, то в субботу высока вероятность туманов. В дальнейшем с юга будут проходить новые циклоны», – пояснил Александр Колесов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей европейской части России ожидает «нервная погода».