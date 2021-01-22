Врач рассказал, как коронавирус влияет на состояние кожи

На коже может появиться лишай и сыпь. Фото: pixabay.com

На коже может появиться лишай и сыпь. Фото: pixabay.com

Многие пациенты замечают, что их кожа не в порядке после заражения инфекцией.

Дерматолог рассказал, какие необычные последствия коронавируса для кожи. Об этом пишет URA.RU. Он отметил, что многие пациенты замечают возникновение лишая и сыпи.

Эксперт пояснил, что проблемы с кожей могут появиться на фоне общего снижения иммунитета. При этом врачи подчёркивают, что иногда лишай никак не связан с коронавирусом, так как это заболевание распространено само по себе.

Напоминаем, за последние сутки были выписаны из больниц 27 318 человек. В общей сложности, справились с коронавирусом за время пандемии 3 081 536 россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России снижается заболеваемость коронавирусом — за сутки выявили 21,5 тысячу случаев.