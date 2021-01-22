В России снижается заболеваемость коронавирусом — за сутки выявили 21,5 тысячу случаев

По данным оперативного штаба на утро 22 января, на территории России за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию у 21 513 человек.

При этом 2 539 (11,8%) переносят коронавирус бессимптомно — болезни выявили как у контактных лиц. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 с этой инфекцией в России столкнулись 3 677 352 человека во вех 85 регионах страны. Кроме того, за минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти 580 пациентов. Нарастающим итогом число жертв ковида увеличилось до 68 412 россиян.

Число выздоровевших пациентов значительно превышает количество новых случаев заражения. Так, за последние сутки были выписаны из больниц 27 318 человек. В общей сложности, справились с коронавирусом за время пандемии 3 081 536 россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировано 3 104 заражения COVID-19 за сутки — больше, чем в Москве.