Николай Кривозерцев, EcoStandard group: «отходы пандемии» — наследство нашего поколения

Медицинские маски, несмотря на острую в них необходимость в период пандемии коронавируса, кажется, стали новой угрозой экологии. Экологи бьют тревогу: использованные СИЗ оказываются в водах мирового океана. О масштабах проблемы и о том, как с ней бороться, Gazeta.SPb рассказал генеральный директор EcoStandard group и председатель Комитета по экологии и охране труда МРО «Деловой России» Николай Кривозерцев.

Медицинские маски — это отходы класса «Б», и утилизировать их нужно по соответствующим правилам, говорит эксперт: обеззараживать, а затем захоранивать на полигоне или обезвреживать в специальных установках и сжигать. Так делают все медицинские учреждения, но их объемы — это лишь малая часть.

«Для граждан в нашей стране не существует системы сбора медицинских отходов. Поэтому что делает человек, когда маска пришла в негодность? Он выбрасывает ее в ближайшую урну. Мусор из урны не проходит никакую сортировку и в общей массе сразу идет на полигон. Там маска может разлагаться до 500 лет», — объясняет Николай Кривозерцев.

Непрерывное заполнение полигонов масками — одна из главных проблем, на которой акцентирует внимание наш собеседник. По его мнению, именно с полигонов и судов, транспортирующих мусор, средства индивидуальной защиты (СИЗ) ветром разносит по лесам и водоемам. Подтверждение тому — регулярные отчеты экоактивистов, которые находят «отходы пандемии» в мировом океане и по береговой линии. Объемы таких «находок», говорит Николай, постоянно увеличиваются. Если не начать решать эту проблему уже сегодня, считает эксперт, маски скоро будут везде.

«Конечно, идеальный вариант — это переработка. Но специалисты уже неоднократно приводили расчеты нерентабельности этого процесса. Во-первых, маски делают из полипропилена. Переработка этого материала во всем мире очень слабо развита. А поскольку маски — это медицинские отходы, то вместе с обычным пластиком его утилизировать нельзя. Во-вторых, чтобы запустить предприятие по рециклингу, нужно обеспечить его тысячами тонн сырья. Только при таких цифрах возможно говорить о какой-либо экономике. Одна маска весит пару грамм, а нужно — тысячи тонн. Ежемесячно, а не только на период пандемии. Будем реалистами — бизнес не будет в это вкладываться. Поэтому, к сожалению, других путей для масок пока нет — либо сжигание, либо полигон», — сокрушается Николай Кривозерцев.

Эксперт делает вывод: масочный режим, при помощи которого власти стараются решить проблему с ростом заболеваемости коронавирусом, вылился в другую беду, расхлебывать которую мы будем еще долгие годы: «Я бы сказал, что маски — это «наследство» нашего поколения. Людей не получится просто так заставить утилизировать их правильно. Граждан нужно просвещать. В школах, университетах, на предприятиях рассказывать о том, как правильно избавляться от СИЗ и к чему может привести халатное отношение к этой проблеме».

Кроме того, говорит Николай Кривозерцев, необходимо создать продуманную инфраструктуру для сбора масок. Для начала следует хотя бы снабдить общественные места и учреждения специальными контейнерами. Выстроить логистику по сбору отходов и организовать их централизованную безопасную транспортировку в места утилизации.

Для справки:

Николай Кривозерцев также является членом Комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию, а также Правления Национального бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ.

Группа компаний «Экостандарт» работает по всей территории России и СНГ с 1997 года, являясь лидером в сфере экологической экспертизы и мониторинга, услуг в сфере охраны труда, инженерных изысканий, экологического проектирования и сертификации. Организация объединяет инженерные, консалтинговые и экспертные компании, являющиеся самостоятельными юридическими лицами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге масочный режим соблюдают 85% посетителей торговых центров и 80% пассажиров общественного транспорта.