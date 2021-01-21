Масочный режим в транспорте Петербурга соблюдают 80% пассажиров

Ситуационный центр по вопросам соблюдения безопасности отчитался о проделанной работе за три месяца. За это время ситуация с соблюдением ковидных мер в городе значительно улучшилась.

Как сообщили в Смольном, с октября 2020 года по сегодняшний день в Петербурге проверили почти 50 тысяч организаций потребительского сектора. Самыми частыми нарушениями оказались отсутствие QR-кодов, разметки и средств индивидуальной защиты у персонала.

Благодаря рейдам в потребительском секторе значительно уменьшилось количество нарушений. Всего в Петербурге организации получили почти 120 тысяч QR-кодов. Отмечается, что при первых проверках такого кода не было у половины предприятий, тогда как сейчас их осталось не более 2%.

Санитарно-эпидемиологическим требованиям следуют 95% организаций. Более 85% посетителей торговых центров соблюдают масочный режим.

Что касается общественного транспорта, то здесь наблюдается снижение пассажиропотока, — с прошлого года он упал на 33%. Масочный режим соблюдают 80% пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прогнозируют падение пассажиропотока на 22% в 2021 году.