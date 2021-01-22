В Петербурге свободны 30% коек для коронавирусных пациентов

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Врачи отмечают, что заметно уменьшается количество зараженных.

В Санкт-Петербурге на данный момент свободы более 30% коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Эксперты отмечают, что можно говорить о снижении интенсивности распространения инфекции. Во-первых, все меньше людей заражаются коронавирусом и нуждаются в госпитализации, во-вторых, все чаще граждане выздоравливают после заражения, в-третьих, число больных в больницах уменьшается. Так, свободны 3770 коек для больных коронавирусом.

Что касается вакцинации, то препарат получили более 32,4 тысяч человек. Из них 5590 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию через Госуслуги с 1 февраля.