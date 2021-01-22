Мать Манукяна заступилась за сына после обвинений Бузовой

Мать Манукяна заступилась за сына после обвинений Бузовой
Ольга Бузова с экс-возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Сам блогер пока что молчит и никак не комментирует заявления артистки.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном. Она призналась, что теперь свободна и попросила поклонников отписаться от ее бывшего. На этом звезда не остановилась и раскрыла причины разлада. Бузова уверяет, что Манукян бил ее и часто оскорблял. Подробностями певица поделилась в Instagram.

Поклонники под последним постом обсуждают конфликт блогера и певицы. Многие отмечают, что давно ждали их расставания и ничему не удивляются. Фанаты Бузовой устроили травлю Манукяну, на что блогер предпочитает никак не реагировать.

Тем временем промолчать не смогла мать звезды Анна. В комментариях она обвинила Бузову во лжи.

«Оля сестру до инсульта довела, теперь за Даву взялись?»

— написала мать Манукяна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян признался, что женат на Бузовой.

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