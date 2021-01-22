Главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль

В ближайшие пять дней жители Петербурга будут отдыхать от минусовых температур, однако уже с 27 числа в городе вновь похолодает.

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, что 21 января в Петербург нагрянули циклон и атмосферный фронт, из-за которых в городе усилились снегопады и повысилась температура воздуха. Из-за этого в ночь на субботу на улице потеплеет до нуля градусов.

Что касается грядущих выходных, то в эти дни за окном установится температура от нуля до плюс 2 градусов. Плюсовая температура сохранится и в начале рабочей недели. Столбик термометра покажет до плюс 3 градусов.

Кроме того, в ближайшие сутки жители города столкнулся с гололедицей, мокрым снегом и ледяным дождем, передает 78.ru. В субботу город накроет туман.

Синоптик добавил, что в феврале петербуржцев ждут морозные дни. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург продолжают убирать после сильного ночного снегопада.