В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 798 человек

В Петербурге ежедневно проводятся тестирования на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 30 798 человек.
Об этом стало известно в субботу, 23 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 646 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 183 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1036 человек. Выполнено 4 419 заявок.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о болезни пищевода, которая повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили ученые.