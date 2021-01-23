В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 798 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 798 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводятся тестирования на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 30 798 человек.

Об этом стало известно в субботу, 23 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 646 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 183 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1036 человек. Выполнено 4 419 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о болезни пищевода, которая повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили ученые.

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