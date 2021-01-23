Названа болезнь пищевода, повышающая риск заражения коронавирусом

У клеток кишечника есть рецепторы, позволяющие связываться с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay

У клеток кишечника есть рецепторы, позволяющие связываться с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay

Проблемы в верхних отделах желудочного-кишечного тракта (ЖКТ) повышают уязвимость перед коронавирусом. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что продукты питания считались безопасными с точки зрения распространения инфекции, поскольку все вредные частицы в них нейтрализуются желудочной кислотой. Однако у людей с рефлюксной болезнью кислота попадает в пищевод, где повреждает его стенки.

По данным журнала Gastroenterology, у пациентов с указанной болезнью клетки пищевода со временем начинают напоминать клетки кишечника, уязвимые для COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал легкий способ снизить риск заражения коронавирусом.