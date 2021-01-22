Врач назвал легкий способ снизить риск заражения коронавирусом

Коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом. Для этого следует хорошо проветривать, тщательно убирать квартиру и очищать комнаты от пыли.

Болибок отметил в беседе с радио Sputnik, что загрязненный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян срочно привиться от COVID-19, чтобы не допустить дальнейшее развитие эпидпроцесса.