Роспотребнадзор призвал россиян срочно привиться от COVID-19

Роспотребнадзор призвал россиян срочно привиться от COVID-19
Попова подчеркнула, что нужно привиться максимально быстро. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость ковидом идет на спад, и сейчас нужно максимально быстро привить население, чтобы не допустить очередной волны.

Глава ведомства отметила, что в стране началось снижение эпидемического процесса. По ее словам, сейчас самое время пройти вакцинацию, чтобы не допустить дальнейшее развитие эпидпроцесса. Она подчеркнула, что нужно привиться максимально быстро, и это «нужно сделать обязательно», передает Первый канал.

Попова уточнила, что население будет защищено от коронавирусной инфекции, когда в стране вакцинируют не менее 60% взрослых граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый компонент вакцины от COVID получили более 30 тысяч жителей Петербурга.

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