Первый компонент вакцины от COVID получили более 30 тысяч жителей Петербурга

Первый компонент вакцины от COVID получили более 30 тысяч жителей Петербурга
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 30159 петербуржцев. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Северной столице продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Обе дозы антиковидной вакцины «Спутник V» получили 5,3 тыс. жителей города.

Как сообщили в Смольном, в четверг в Петербург завезли еще 62,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В ближайшие дни партию развезут по прививочным пунктам.

Город расширил контингент петербуржцев, которые могут привиться от коронавируса. Теперь это не только врачи, соцработники и учителя, сотрудники силовых структур, но и работники СМИ и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Первую инъекцию получили уже более чем 30 тыс. горожан, причем каждый третий из них — пожилой человек старше 60 лет.

Среди получивших первую дозу — 4,2 тыс. медиков, 3,6 тыс. педагогов, 827 соцработников, 601 сотрудник силовых структур и более 10,5 тыс. пожилых людей.

Сейчас в городе открыты 70 пунктов вакцинации, в скором времени откроются еще 50 пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободны 28% коек для коронавирусных пациентов.

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