Первый компонент вакцины от COVID получили более 30 тысяч жителей Петербурга

В Северной столице продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Обе дозы антиковидной вакцины «Спутник V» получили 5,3 тыс. жителей города.

Как сообщили в Смольном, в четверг в Петербург завезли еще 62,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В ближайшие дни партию развезут по прививочным пунктам.

Город расширил контингент петербуржцев, которые могут привиться от коронавируса. Теперь это не только врачи, соцработники и учителя, сотрудники силовых структур, но и работники СМИ и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Первую инъекцию получили уже более чем 30 тыс. горожан, причем каждый третий из них — пожилой человек старше 60 лет.

Среди получивших первую дозу — 4,2 тыс. медиков, 3,6 тыс. педагогов, 827 соцработников, 601 сотрудник силовых структур и более 10,5 тыс. пожилых людей.

Сейчас в городе открыты 70 пунктов вакцинации, в скором времени откроются еще 50 пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободны 28% коек для коронавирусных пациентов.