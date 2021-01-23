Коронавирус унес жизни еще 73 петербуржцев

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 73 человек.

Об этом стало известно в субботу, 23 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших достигло 9 254. Также за указанный период побороть коронавирус смогли свыше 206 тыс. пациентов, из них за последние сутки — 4 тыс. 205 человек.

В России число новых случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 20 тыс. 921 человека. Лидером суточного прироста стал Санкт-Петербург, обогнавший Москву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки медики успели проверить на коронавирус 30 798 человек.