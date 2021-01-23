Манукян заверил, что не изменял Бузовой

Также блогер подчеркивает, что никогда не был экс-возлюбленную.

Блогер Давид Манукян все-таки прокомментировал расставание с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом в своем видеоролике рассказал блогер Приятный Эльдар, которому удалось поговорить с рэпером.

Манукян, который отказывался как-либо реагировать на происходящее вокруг своей личной жизни, решился на откровение. В переписке с Приятным Эльдаром он подчеркнул, что сейчас не то время, когда ему хочется говорить об Ольге Бузовой, но он хочет, чтобы все знали: измен и избиений не было.

«Сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил»,

— написал Манукян, выделив слов «бил».

Напоминаем, что о разрыве рассказала Бузова в своем Instagram. Она отметила, что теперь является свободной девушкой и обвинила Манукяна в совершении ужасных поступков. Позже певица добавила, что ее унижали, в нее плевали, ее били и предавали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Манукяна заступилась за сына после обвинений Бузовой.