В Карелии во время авторалли машина влетела в толпу зрителей — пострадали два петербуржца

Автор видео посетовал, что зрители слишком близко подошли к опасному участку трассы. Скриншот: ВКонтакте/ Антон Герасимов

Автор видео посетовал, что зрители слишком близко подошли к опасному участку трассы. Скриншот: ВКонтакте/ Антон Герасимов

В пятницу, 22 января, в Карелии во время спортивного мероприятия произошел несчастный случай. Пострадали двое жителей Санкт-Петербурга.

Во время авторалли «Карелия-2021» один из участников, по-видимому, не справился с управлением, в результате чего машина влетела в толпу зрителей, передает ИА Республика Карелия. Происшествие попало на видео. На кадрах ролика заметно, что автомобиль занесло, а затем он перевернулся и вылетел с трассы.

Также на видео можно заметить, что смелые наблюдатели стоят на довольно опасном участке трассы, особенно с учетом текущих погодных условий. Большинство зрителей все же успели отбежать, но двое, к сожалению, пострадали. По информации регионального Минздрава, оба пострадавших — жители Санкт-Петербурга. Они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

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